Miriam Sylla: “Ancora affamata di vittorie, ma non sarà facile” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ancora una figura importante ha il piacere di ospitare la nostra testata, sempre alla ricerca di quei personaggi che nel mondo del volley, hanno il potere di attirare su di loro la simpatia delle folle, grazie alla loro personalità, il loro carisma, la loro carica agonistica, le loro giocate, il loro sorriso. E oggi un pezzo da novanta fa la comparsa sulle nostre pagine: parliamo della schiacciatrice della Imoco Volley Conegliano e della Nazionale Italiana, Miriam Sylla. Miriam Sylla, la carriera Miriam Sylla, palermitana di nascita, inizia a giocare a pallavolo in Lombardia, nelle giovanili del Grenta e successivamente dell’Olginate e dell’Amatori Orago, nella stagione 2011-12, Ancora giovanissima, fa l’esordio in Serie A1 tra le fila della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021)una figura importante ha il piacere di ospitare la nostra testata, sempre alla ricerca di quei personaggi che nel mondo del volley, hanno il potere di attirare su di loro la simpatia delle folle, grazie alla loro personalità, il loro carisma, la loro carica agonistica, le loro giocate, il loro sorriso. E oggi un pezzo da novanta fa la comparsa sulle nostre pagine: parliamo della schiacciatrice della Imoco Volley Conegliano e della Nazionale Italiana,, la carriera, palermitana di nascita, inizia a giocare a pallavolo in Lombardia, nelle giovanili del Grenta e successivamente dell’Olginate e dell’Amatori Orago, nella stagione 2011-12,giovanissima, fa l’esordio in Serie A1 tra le fila della ...

TinaAusten : RT @marcofantasiatw: Imoco Volley comunica che gli esami effettuati alla spalla destra dell'atleta Miriam Sylla non hanno riscontrato lesio… - CarlottaRossi11 : Pallavolo A1 femminile – Conegliano: nessuna lesione all’articolazione per Miriam Sylla, rientro da valutare - DaPostoUno : RT @marcofantasiatw: Imoco Volley comunica che gli esami effettuati alla spalla destra dell'atleta Miriam Sylla non hanno riscontrato lesio… - ale_garotta : @enzolacchini Per fortuna gli esami non hanno riscontrato lesioni - sportal_it : Niente di rotto per Miriam Sylla -

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Sylla Miriam Sylla: "Ancora affamata di vittorie, ma non sarà facile" Metropolitan Magazine Italia L’agente di Egonu torna a Istanbul. La trattativa comprende anche Sylla

Nuova missione in Turchia, a Istanbul per l'agente di Paola Egonu. Il Fener non molla non rilancia più dal punto di vista economico ma assedia anche Miriam Sylla per convincere Paola a trasferirsi sul ...

Niente Champions per Sylla ma l’infortunio non è grave

Non c ’è nessuna lesione all’articolazione, ma è impossibile un recupero lampo per martedì per la schiacciatrice dell’Imoco. Più spazio per Hill e Adams ...

Nuova missione in Turchia, a Istanbul per l'agente di Paola Egonu. Il Fener non molla non rilancia più dal punto di vista economico ma assedia anche Miriam Sylla per convincere Paola a trasferirsi sul ...Non c ’è nessuna lesione all’articolazione, ma è impossibile un recupero lampo per martedì per la schiacciatrice dell’Imoco. Più spazio per Hill e Adams ...