Mandzukic si presenta: “Scudetto al Milan possibile ma tanta strada da fare. Sarri? No comment…” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giornata di presentazione in casa Milan per Mario Mandzukic. Il centravanti, appena arrivato in rossonero, ha parlato in conferenza stampa. Diversi passaggi interessanti per il croato soprattutto relativamente alla lotta Scudetto e il passato in bianconero sotto la guida di Maurizio Sarri.Mandzukic si presentacaption id="attachment 1082105" align="alignnone" width="750" Mandzukic, Instagram/captionParte subito dalle sue condizioni fisiche Mandzukic: "Mi stavo preparando da diversi mesi, mi sono allenato duramente, se non fossi stato pronto non avrei accettato il Milan e sarei rimasto a casa a vedere la Tv e non avrei accettato, ma sono pronto a supportare la squadra e dare il mio contributo". "Io e Ibra insieme? ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giornata dizione in casaper Mario. Il centravanti, appena arrivato in rossonero, ha parlato in conferenza stampa. Diversi passaggi interessanti per il croato soprattutto relativamente alla lottae il passato in bianconero sotto la guida di Mauriziosicaption id="attachment 1082105" align="alignnone" width="750", Instagram/captionParte subito dalle sue condizioni fisiche: "Mi stavo preparando da diversi mesi, mi sono allenato duramente, se non fossi stato pronto non avrei accettato ile sarei rimasto a casa a vedere la Tv e non avrei accettato, ma sono pronto a supportare la squadra e dare il mio contributo". "Io e Ibra insieme? ...

SkySport : Milan, Mandzukic si presenta: 'Fidatevi, fisicamente sono pronto o non avrei accettato' - ItaSportPress : Mandzukic si presenta: 'Scudetto al Milan possibile ma tanta strada da fare. Sarri? No comment...' -… - supercicciolo : RT @TUTTOJUVE_COM: Milan, Mandzukic si presenta: 'Qui perché sono pronto. Rispetterò sempre la Juve, ma su Sarri no comment' - Noovyis : (Mandzukic si presenta: “Felice di essere al Milan. Mi stavo preparando per questa sfida”) Playhitmusic - - maldiniforever3 : RT @SkySport: Milan, Mandzukic si presenta: 'Fidatevi, fisicamente sono pronto o non avrei accettato' -