Lazio-Parma 2-1, qualificazione al 90? con Muriqi (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Lazio ha battuto 2-1 il Parma prendendosi l'ultimo posto ai quarti di finale di Coppa Italia. Decisiva la sfortunata autorete del portiere gialloblù Colombi al 90' dopo il colpo di testa sul palo di Muriqi con la sfera che impatta sul collo del portiere e termina in rete. Ampio turnover per entrambi gli allenatori. Inzaghi con l'inedita coppia offensiva Muriqi-Pereira, D'Aversa con molti giovani, soprattutto Mihaila da tenere d'occhio. Gara iniziata a ritmi molto bassi, poche occasioni da gol e qualche fiammata. Come in occasione dei due pali biancocelesti: Muriqui di sinistro in scivolata e Pereira con un destro a incrociare.Parma quasi mai pericoloso dalle parti di Strakosha. La rete di Parolo, di testa, ben imbeccato da Pereira, sembrava aver messo la gara in discesa e il primo tempo è stato ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 22 gennaio 2021) Laha battuto 2-1 ilprendendosi l'ultimo posto ai quarti di finale di Coppa Italia. Decisiva la sfortunata autorete del portiere gialloblù Colombi al 90' dopo il colpo di testa sul palo dicon la sfera che impatta sul collo del portiere e termina in rete. Ampio turnover per entrambi gli allenatori. Inzaghi con l'inedita coppia offensiva-Pereira, D'Aversa con molti giovani, soprattutto Mihaila da tenere d'occhio. Gara iniziata a ritmi molto bassi, poche occasioni da gol e qualche fiammata. Come in occasione dei due pali biancocelesti: Muriqui di sinistro in scivolata e Pereira con un destro a incrociare.quasi mai pericoloso dalle parti di Strakosha. La rete di Parolo, di testa, ben imbeccato da Pereira, sembrava aver messo la gara in discesa e il primo tempo è stato ...

