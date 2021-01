(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ildimostra di essere tra lepiùal tema dell’innovazione. La Regione ha avviato, infatti, una serie di interventi che riguardano lo sviluppo tecnologico del proprio tessuto economico ed aziendale. Negli scorsi mesi, ad esempio, è stato presentato il Bando per lo sviluppo della banda ultra larga da parte della Regione. Un progetto che punta a portare connettività ultraveloce a tutti i comuni del territorio. Di questo bando fa parte anche Tim che ha deciso di puntare sullo sviluppo della banda ultralarga nelavviando un importante piano che già da oggi rende disponibili i collegamenti in fibra ottica nelle aree bianche di 47 comuni distribuiti sull’intero territorio regionale, che aumenteranno progressivamente nel corso delle prossime ...

GDF : Maxi #Frode carosello nel settore #hitech. #GDF #Napoli esegue #sequestri di beni del valore di 16 milioni di euro… - OfficialASRoma : ?? C'è un solo precedente tra Lazio e Roma alla 18° giornata: il 2-2 del 2014-15 10 statistiche in vista di… - OfficialSSLazio : ?? Gemellaggio tra la S.S. Lazio e la Nazionale dei sacerdoti ?? - CorriereCitta : Il Lazio tra le regioni più attente all’innovazione tecnologica - ros_raff : @ciropellegrino Tra l’altro Arcuri che ce po fà se la Pzifer ha ridotto le dosi in questa settimana? Pensasse a ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio tra

Si registra un balzo storico del 14% del numero di giovani imprenditori in agricoltura, a livello nazionale, rispetto a cinque anni fa ..."Sindaca fa annunci trionfalistici da campagna elettorale, questo è prendere in giro la Capitale". “Degrado, assembramenti, difficoltà per gli agenti della Polizia Locale - tra l'altro non inseriti ne ...