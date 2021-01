I Foo Fighters cantano per Joe Biden: la versione di Times Like These dedicata agli insegnanti (Di giovedì 21 gennaio 2021) I Foo Fighters cantano per Joe Biden e si uniscono a tutti gli artisti che nella giornata di ieri si sono esibiti per salutare il nuovo presidente degli Stati Uniti. La musica è stata, infatti, tra i principali protagonisti dell’Inauguration Day trasmesso ieri pomeriggio in Italia per documentare l’insediamento del successore di Donald Trump. Oltre alle esibizioni del mondo del pop con Lady Gaga, Katy Perry e Jennifer Lopez è stato dedicato ampio spazio anche al rock. Presente anche Bruce Springsteen, che insieme ai Foo Fighters si è esibito per Celebrating America, lo show televisivo andato in onda per celebrare, appunto, l’insediamento di Joe Biden. La band di Dave Grohl ha portato in scena il classico Times Like These, singolo estratto dal ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) I Fooper Joee si uniscono a tutti gli artisti che nella giornata di ieri si sono esibiti per salutare il nuovo presidente degli Stati Uniti. La musica è stata, infatti, tra i principali protagonisti dell’Inauguration Day trasmesso ieri pomeriggio in Italia per documentare l’insediamento del successore di Donald Trump. Oltre alle esibizioni del mondo del pop con Lady Gaga, Katy Perry e Jennifer Lopez è stato dedicato ampio spazio anche al rock. Presente anche Bruce Springsteen, che insieme ai Foosi è esibito per Celebrating America, lo show televisivo andato in onda per celebrare, appunto, l’insediamento di Joe. La band di Dave Grohl ha portato in scena il classico, singolo estratto dal ...

