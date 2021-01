Francesca Cipriani ha una laurea in scienze politiche e un fidanzato misterioso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) ? Della sua vita privata sappiamo che la showgirl cresce a Sulmona e che i suoi esordi nel mondo dello spettacolo risalgono al 2005, quando debutta come conduttrice e inviata del telegiornale di Onda TV, emittente locale della Valle Peligna. Da sempre ciò che caratterizza laè la sua aria da svampita. Tuttavia sembrerebbe che in realtà la sua sia solo una messa in scena. Stando al sito Tvzap infatti, pare cheabbia conseguito latriennale inpresso l’Università degli studi di Genova. E ancora della sua vita privata sappiamo che i genitori disono ormai separati da anni, e che per un lungo periodo ha vissuto con sua madre e con suo nonno, col quale ha un bellissimo rapporto. Non è un mistero inoltre che ...