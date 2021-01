Bernie Sanders diventa un meme e fa tornare di moda le muffole indossando i “mittens” (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’insediamento di Joe Biden ha portato alla ribalta Bernie Sanders. Il senatore è ormai diventato un “meme”, ecco perché i suoi guanti hanno fatto tanto scalpore. Per chi non lo conoscesse è necessario fare le dovute presentazioni. Bernard Sanders, senatore democratico dello stato del Vermont, negli Stati Uniti, è da poco diventato un meme “vivente”. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’insediamento di Joe Biden ha portato alla ribalta. Il senatore è ormaito un “”, ecco perché i suoi guanti hanno fatto tanto scalpore. Per chi non lo conoscesse è necessario fare le dovute presentazioni. Bernard, senatore democratico dello stato del Vermont, negli Stati Uniti, è da pocoto un“vivente”. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

HuffPostItalia : I guanti di Bernie Sanders di lana e plastica riciclata: 'Mi interessa il caldo, non la moda' - RaiNews : Arrivato tra i primi a Capitol Hill, in una Washington sferzata dal gelo, il senatore #BernieSanders ha sfoggiato u… - repubblica : Bernie Sanders: 'I miei guanti? Pensiamo piuttosto alle famiglie dei lavoratori in crisi' - quellatiziali : RT @HuertDeAuteuil: Non sarà soddisfatto finché non avrò visto Bernie Sanders seduto in ogni angolo della terra, in ogni quadro, in ogni fi… - HuertDeAuteuil : Non sarà soddisfatto finché non avrò visto Bernie Sanders seduto in ogni angolo della terra, in ogni quadro, in ogn… -