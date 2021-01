Arpa: l’inquinamento e polveri sottili non veicolano il Covid (Di giovedì 21 gennaio 2021) “L’ipotesi che le polveri sottili agiscano come vettore (carrier) del virus è poco plausibile: i campionamenti effettuati da Arpa Piemonte, infatti, non hanno rilevato Sars-CoV2 sui filtri della qualità dell’aria. È invece allo studio la possibilità che alte concentrazioni di particolato facciano da amplificatore (booster) del processo di infiammazione prodotto dal virus”: lo ha detto il presidente di Arpa Piemonte, Angelo Robotto, in una congiunta delle commissioni Quarta e Quinta, presieduta da Angelo Dago. Nel corso dell’audizione, sollecitata dal consigliere Giorgio Bertola sono stati illustrati i risultati preliminari del campionamento Sars-Cov2 nell’aria e i dati raccolti da Arpa sulla qualità dell’aria durante l’emergenza Covid. Covid e inquinamento: i dati ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 21 gennaio 2021) “L’ipotesi che leagiscano come vettore (carrier) del virus è poco plausibile: i campionamenti effettuati daPiemonte, infatti, non hanno rilevato Sars-CoV2 sui filtri della qualità dell’aria. È invece allo studio la possibilità che alte concentrazioni di particolato facciano da amplificatore (booster) del processo di infiammazione prodotto dal virus”: lo ha detto il presidente diPiemonte, Angelo Robotto, in una congiunta delle commissioni Quarta e Quinta, presieduta da Angelo Dago. Nel corso dell’audizione, sollecitata dal consigliere Giorgio Bertola sono stati illustrati i risultati preliminari del campionamento Sars-Cov2 nell’aria e i dati raccolti dasulla qualità dell’aria durante l’emergenzae inquinamento: i dati ...

