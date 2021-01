Addio a Nathalie Delon: l’attrice de “Il Samurai” ci lascia a 79 anni (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ci ha lasciati all’età di 79 anni Nathalie Delon, l’attrice e regista francese nota soprattutto per il film “Le Samouraï” di Jean-Pierre Melville, dove ha recitato nel ’67 al fianco del marito Alain Delon. I due sono stati sposati dal ’64 al ’68, e dalla loro unione è nato Anthony, che ha seguito le orme dei genitori nel mondo della recitazione. A dare la notizia della dipartita di Nathalie è stato proprio il figlio con un post su instagram. Ai giornali Anthony ha dichiarato: “Mia madre è deceduta questa mattina alle 11, a Parigi, circondata dai suoi affetti. È morta per un cancro che è stato rapido”. Post Instagram del figlio di Nathalie, Anthony DelonNathalie Delon, il cui vero nome di battesimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ci hati all’età di 79e regista francese nota soprattutto per il film “Le Samouraï” di Jean-Pierre Melville, dove ha recitato nel ’67 al fianco del marito Alain. I due sono stati sposati dal ’64 al ’68, e dalla loro unione è nato Anthony, che ha seguito le orme dei genitori nel mondo della recitazione. A dare la notizia della dipartita diè stato proprio il figlio con un post su instagram. Ai giornali Anthony ha dichiarato: “Mia madre è deceduta questa mattina alle 11, a Parigi, circondata dai suoi affetti. È morta per un cancro che è stato rapido”. Post Instagram del figlio di, Anthony, il cui vero nome di battesimo ...

