Supercros 2021 Houston 2 | Tomac torna alla vittoria

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Round infrasettimanale per il, che riper l’appuntamento numero 2 all’NRG Stadium di. Eli, dopo un inizio disastroso sabato scorso, si prende la sua rivincita nella 450, segnando il primo successo stagionale in un main event segnato da molte cadute. Nel 250 East Coast, invece, abbiamo una nuova stella in Jett Lawrence. Il teenager australiano porta la sua Honda ufficialeprima affermazione in carriera., com’è andata la gara di2 nella 450?costruisce il suo trionfopartenza. Se nella gara di sabato il numero uno ha cileccato allo scatto dal cancelletto, pagando dazio con la 13esima posizione. questa volta si fa trovare ...