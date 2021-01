“Non vinco, io vince lei. E so anche perché…”. GF Vip, Dayane Mello costretta ad ammetterlo: addio trionfo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mancano poche settimane, forse un mese, alla fine del ‘Grande Fratello Vip’. Nella Casa in tanti hanno risposto molto male all’annuncio di Alfonso Signorini, che ha rivelato il prolungamento del programma. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sono coloro che hanno incassato maggiormente il colpo basso, ma dopo un’iniziale tristezza stanno riuscendo ad andare avanti. A proposito di finale e del possibile vincitore dell’edizione è intervenuta qualche ora fa la modella Dayane Mello. La giovane, candidata a trionfare visto il gran successo che ottiene dal televoto, non è però così sicura di farcela. Si trovava in compagnia di Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola e nella stanza arancione ha fatto il nome della persona che secondo lei uscirà da vittoriosa. anche se in tanti ipotizzano un duello all’ultimo respiro tra la brasiliana e Tommaso ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mancano poche settimane, forse un mese, alla fine del ‘Grande Fratello Vip’. Nella Casa in tanti hanno risposto molto male all’annuncio di Alfonso Signorini, che ha rivelato il prolungamento del programma. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sono coloro che hanno incassato maggiormente il colpo basso, ma dopo un’iniziale tristezza stanno riuscendo ad andare avanti. A proposito di finale e del possibile vincitore dell’edizione è intervenuta qualche ora fa la modella. La giovane, candidata a trionfare visto il gran successo che ottiene dal televoto, non è però così sicura di farcela. Si trovava in compagnia di Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola e nella stanza arancione ha fatto il nome della persona che secondo lei uscirà da vittoriosa.se in tanti ipotizzano un duello all’ultimo respiro tra la brasiliana e Tommaso ...

