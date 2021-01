Micaela Ramazzotti, quell’evento davvero spiacevole (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Micaela Ramazzotti, nota attrice cinematografica, si è lasciata andare ad un racconto davvero spiacevole della sua vita. Scopriamolo insieme. Micaela Ramazzotti questo pomeriggio sarà protagonista nel film “La prima cosa bella“, diretto da Paolo Virzì. In onda su Cine 34 la pellicola ha ricevuto tantissimi riconoscimenti. Alla protagonista Micaela le è stato conferito il premio Leggi su youmovies (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., nota attrice cinematografica, si è lasciata andare ad un raccontodella sua vita. Scopriamolo insieme.questo pomeriggio sarà protagonista nel film “La prima cosa bella“, diretto da Paolo Virzì. In onda su Cine 34 la pellicola ha ricevuto tantissimi riconoscimenti. Alla protagonistale è stato conferito il premio

gi0de : RT @faberskj: Ho visto due film in tre giorni con @FabioDeLuigi: in uno limonava con Laetitia Casta e Valentina Lodovini. Nell’altro con Mi… - faberskj : Ho visto due film in tre giorni con @FabioDeLuigi: in uno limonava con Laetitia Casta e Valentina Lodovini. Nell’al… - SuaViperella : Se è una cit. al film con Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi piango fino a domani. #tzvip #sovip - EquityDiamond : RT @emanuelecarioti: ????????#Oggi, #17gennaio, #tantiauguri di #buoncompleanno alla bella e brava #attrice Micaela Ramazzotti: - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1979 nasceva l'attrice Micaela Ramazzotti interprete di “La prima cosa bella' - #accaddeoggi -