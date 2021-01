Messaggio anonimo: 'Vuoi Diego Costa?' Villas Boas pensa a uno scherzo, ma... (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Quando ha ricevuto quel Messaggio su WhatsApp che diceva che Diego Costa voleva venire al Marsiglia, Andre Villas - Boas ha pensato che fosse uno scherzo, perché lo stipendio del 32enne attaccante è ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Quando ha ricevuto quelsu WhatsApp che diceva chevoleva venire al Marsiglia, Andrehato che fosse uno, perché lo stipendio del 32enne attaccante è ...

Gazzetta_it : #calciomercato Messaggio anonimo: 'Vuoi #DiegoCosta?' #VillasBoas pensa a uno scherzo, ma... #Marsiglia - XlAOKOO : ho una notifica da cc ma non esce nessun messaggio anonimo quindi boh è impazzito - lanoiachescrive : tu e user dayanemello siete insopportabili e ve la tirate un pò troppo — perché ho come la sensazione di sapere chi… - hounafraseperte : messaggio anonimo per @dvfenceless “sei la persona migliore che io abbia mai conosciuto, ti voglio davvero un mon… - hounafraseperte : messaggio anonimo per @ivcaruswalls “sei crush” -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggio anonimo Diego Costa offerto a Villas Boas... con un messaggio anonimo La Gazzetta dello Sport L’anonimo benefattore: assegno da 500 euro per ogni operatore della Rsa

Sorpresa per il personale della Fondazione Casa di riposo Bongioni Lambertenghi di Villa di Tirano, in Valtellina. L’uomo ha consegnato 35 mila euro da dividere ...

L'attacco dei giganti, reazione alle minacce e alle offese allo staff per l'ultima stagione

Lo staff di disegnatori dell'ultima stagione di L'attacco dei giganti offeso dopo ogni episodio, un anonimo reagisce agli attacchi via web.. Un disegnatore anonimo ha reagito agli attacchi che lo ...

Sorpresa per il personale della Fondazione Casa di riposo Bongioni Lambertenghi di Villa di Tirano, in Valtellina. L’uomo ha consegnato 35 mila euro da dividere ...Lo staff di disegnatori dell'ultima stagione di L'attacco dei giganti offeso dopo ogni episodio, un anonimo reagisce agli attacchi via web.. Un disegnatore anonimo ha reagito agli attacchi che lo ...