LIVE – Bisceglie-Casertana, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Bisceglie-Casertana, match valido per il recupero dell’undicesima giornata di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, attualmente al diciassettesimo posto a sole due lunghezze dalla zona rossa, hanno bisogno di fare punti per allontanarsi il più possibile dalla parte calda della classifica, mentre la Casertana, reduce da tre vittorie e due sconfitte nelle ultime 5 partite, non vuole interrompere la striscia positiva. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 20 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Bisceglie-Casertana ore 15 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ladi, match valido per il recupero dell’undicesima giornata di. I padroni di casa, attualmente al diciassettesimo posto a sole due lunghezze dalla zona rossa, hanno bisogno di fare punti per allontanarsi il più possibile dalla parte calda della classifica, mentre la, reduce da tre vittorie e due sconfitte nelle ultime 5 partite, non vuole interrompere la striscia positiva. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 20 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAore 15 ...

La diretta live del match fra Bisceglie e Casertana, valevole per il recupero dell'undicesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021 ...

LIVE - Bisceglie-Bari 0-0. Equilibrio al 'Ventura', padroni di casa pericolosi

25'- Siamo arrivati a metà del primo tempo. Sicuramente al momento meglio i padroni di casa. Nessun tiro nello specchio di Russo del Bari. 24'- Sartore on fire. Bomba del ...

25'- Siamo arrivati a metà del primo tempo. Sicuramente al momento meglio i padroni di casa. Nessun tiro nello specchio di Russo del Bari. 24'- Sartore on fire. Bomba del ...