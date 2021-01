Il CdA di TIM presenterà una propria lista per il rinnovo del board (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Durante la riunione odierna, sotto la presidenza di Salvatore Rossi, il consiglio di amministrazione di TIM ha avviato l’iter per la presentazione di una lista propria per il rinnovo del consiglio, che avverrà nell’assemblea del 31 marzo. Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, oggetto dell’assemblea del 31 marzo, verrà infatti a scadenza il mandato avviato il 4 maggio 2018 e i soci saranno chiamati a rinnovare l’organo consiliare. Nel ritenere adeguato il numero di quindici amministratori, il CdA ha manifestato l’opinione che la composizione del consiglio debba tenere conto delle esigenze aziendali e della necessità di mantenere un’importante presenza di amministratori indipendenti. “Appare opportuno che il nuovo consiglio assicuri la continuità del processo di trasformazione digitale in corso, sia formato ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Durante la riunione odierna, sotto la presidenza di Salvatore Rossi, il consiglio di amministrazione di TIM ha avviato l’iter per la presentazione di unaper ildel consiglio, che avverrà nell’assemblea del 31 marzo. Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, oggetto dell’assemblea del 31 marzo, verrà infatti a scadenza il mandato avviato il 4 maggio 2018 e i soci saranno chiamati a rinnovare l’organo consiliare. Nel ritenere adeguato il numero di quindici amministratori, il CdA ha manifestato l’opinione che la composizione del consiglio debba tenere conto delle esigenze aziendali e della necessità di mantenere un’importante presenza di amministratori indipendenti. “Appare opportuno che il nuovo consiglio assicuri la continuità del processo di trasformazione digitale in corso, sia formato ...

MilanoFinanza : Tim, via libera alla lista del cda - FilippoGiov : RT @IlMontanari: Pace fatta: per il rinnovo del consiglio di #Tim arriverà la lista del cda con Rossi e Gubitosi ai vertici e il sostegno d… - IlMontanari : Pace fatta: per il rinnovo del consiglio di #Tim arriverà la lista del cda con Rossi e Gubitosi ai vertici e il sostegno di Vivendi e Cdp - InvestingItalia : Tim avvia lavori per lista Cda con rinnovo Gubitosi - fonti - - TaniGian : RT @TrendOnline: #Telecom sale prima del Cda: quali attese? I temi chiave ora -