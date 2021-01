Gf Vip | Dayane Mello sta male a letto Il gesto choc di Giulia Salemi fa infuriare i fan | «Ma è impazzita?»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) . Oggi, la modella brasiliana ha fatto preoccupare i coinquilini per il suo stato di salute.ha trascorso tutta la serata di ieri e tutta la mattinata di oggi immobile nel. La gieffina avrebbe avuto un down dopo la notizia del prolungamento, mancandole molto la figlia Sofia. Stamane,le ha chiesto come si sentisse e lei ha risposto «». All’ora di pranzo, è Stefania Orlando a preoccuparsi per lei e lo rivela proprio all’influencer italo-persiana: «è immobile nel, dorme da stamattina». Mareplica: «Se dorme tanto vuol dire che sta bene, beata lei…». E proprio questa frase ha fatto indignare il web. Immediati i commenti su Twitter: «Falsa, sapeva che stavae ...