Bellanova: “Conte molto affezionato alla sua centralità. Sui voti poca roba” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – “Conte si è molto affezionato al suo ruolo e alla sua centralità e ha tolto spazio al ruolo del Parlamento. Basta vedere quanti decreti e quanti Dpcm sono stati fatti. Non ci si può sostituire alle sedi parlamentari. Io ho provato a comunicare con lui. Il giorno della conferenza stampa gli ho scritto anticipatamente delle mie dimissioni. Ma come al solito non ha risposto”. Così la senatrice di Italia Viva Teresa Bellanova a “The Breakfast Club” su Radio Capital. Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – “Conte si è molto affezionato al suo ruolo e alla sua centralità e ha tolto spazio al ruolo del Parlamento. Basta vedere quanti decreti e quanti Dpcm sono stati fatti. Non ci si può sostituire alle sedi parlamentari. Io ho provato a comunicare con lui. Il giorno della conferenza stampa gli ho scritto anticipatamente delle mie dimissioni. Ma come al solito non ha risposto”. Così la senatrice di Italia Viva Teresa Bellanova a “The Breakfast Club” su Radio Capital.

ItaliaViva : Se mettiamo sulle spalle dei nostri figli un indebitamento così forte, abbiamo il dovere di riformare profondamente… - fattoquotidiano : Conte finisce di parlare in Senato: ovazione dalla maggioranza. Renzi, Bellanova e i senatori di Iv non applaudono… - MediasetTgcom24 : Bellanova (Iv): 'Per tutte le non verità dette da Conte, noi ci asterremo' #senato - Mariano_Amelio : #Renzi è nella storia della politica chiede dimissioni a #Conte astenendosi dal votargli contro! non ha avuto il co… - mariuzzo_one : @valy_s @GiuseppeConteIT Non credo Conte sia più sotto ricatto di Renzi. Ieri quando ventilò il voto contrario molt… -