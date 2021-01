Williams, Nissany resta collaudatore anche per il 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) Il matrimonio fra la Williams e Roy Nissany va avanti. La scuderia inglese, infatti, ha annunciato la prosecuzione dell'accordo con il pilota israeliano che resterà collaudatore del team anche nel ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 gennaio 2021) Il matrimonio fra lae Royva avanti. La scuderia inglese, infatti, ha annunciato la prosecuzione dell'accordo con il pilota israeliano che resteràdel teamnel ...

Il pilota israeliano è stato confermato dalla scuderia inglese come test driver. Nissany, oltre a tre sessioni di FP1, scenderà in pista anche in uno dei tre giorni di test pre-stagionali.

