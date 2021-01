Uomini e Donne, oggi: Davide chiarisce con Chiara, Beatrice gli fa una sorpresa (Di martedì 19 gennaio 2021) Roberta e Riccardo continuano a frequentarsi a Uomini e Donne, Davide diviso ancora tra Chiara e Beatrice Va in onda oggi una nuova puntata di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si riparte da dove era finita ieri. Gemma Galgani ha dovuto fare i conti con l’ennesima delusione, dopo un’accesa discussione Maurizio Guerci ha deciso di mettere fine alla loro frequentazione. oggi in puntata la conduttrice mette fine al loro scontro e fa entrare in studio Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La frequentazione tra i due sembra procedere bene, raccontano di essersi sentiti e di essersi visti una volta a settimana. La dama fa sapere che tra lei e Riccardo c’è molta complicità, quando si erano ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 19 gennaio 2021) Roberta e Riccardo continuano a frequentarsi adiviso ancora traVa in ondauna nuova puntata di, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si riparte da dove era finita ieri. Gemma Galgani ha dovuto fare i conti con l’ennesima delusione, dopo un’accesa discussione Maurizio Guerci ha deciso di mettere fine alla loro frequentazione.in puntata la conduttrice mette fine al loro scontro e fa entrare in studio Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La frequentazione tra i due sembra procedere bene, raccontano di essersi sentiti e di essersi visti una volta a settimana. La dama fa sapere che tra lei e Riccardo c’è molta complicità, quando si erano ...

