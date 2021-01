Uomini e Donne, anticipazioni 19 gennaio: Davide si dice pronto per la scelta (Di martedì 19 gennaio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 19 gennaio: i protagonisti della puntata di oggi saranno Davide Donadei, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, vediamo perché. Uomini e Donne, anticipazioni 19 gennaio: Davide confessa di aver deciso di scegliere da dieci giorni, poi però è successo qualcosa Riflettori puntati ancora una volta sul bellissimo tronista e sulle sue due accanite corteggiatrici Chiara Rabbi e Beatrice Bonocore. Con la prima sembra procedere tutto per il meglio, dopo aver superato le incomprensioni in camerino e Davide dirà di volerla vedere in esterna a soli quattro giorni di distanza dalla precedente. Si recherà a casa sua con un grosso palloncino. Chiacchiereranno molto e lui ammetterà di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 19 gennaio 2021)19: i protagonisti della puntata di oggi sarannoDonadei, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, vediamo perché.19confessa di aver deciso di scegliere da dieci giorni, poi però è successo qualcosa Riflettori puntati ancora una volta sul bellissimo tronista e sulle sue due accanite corteggiatrici Chiara Rabbi e Beatrice Bonocore. Con la prima sembra procedere tutto per il meglio, dopo aver superato le incomprensioni in camerino edirà di volerla vedere in esterna a soli quattro giorni di distanza dalla precedente. Si recherà a casa sua con un grosso palloncino. Chiacchiereranno molto e lui ammetterà di ...

marattin : Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scam… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - MikyS03 : RT @Mattiabuonocore: Con la storia di Gemma, ieri Uomini e Donne ha raggiunto i record stagionali: 3.505.000 - 24.7% - (3.066.000 - 23.5%… - fabspice84 : #GFvip #sovip #tzvip Fanno scegliere chi merita la finale agli uomini. Rimangono 4 donne.(SO MRT GS RC) Chiedono d… -