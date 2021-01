Renzi al Senato: «Serve governo più forte», poi in Aula svela retroscena sul premier Conte (Di martedì 19 gennaio 2021) Renzi al Senato – 19 gennaio 2021. «La storia volge al termine, Serve governo più forte». Così il leader di Italia Viva nel suo discorso nell’Aula Madama, in vista del voto di stasera al Senato. «Pensiamo che per la drammaticità della pandemia, della tragedia, in corso, ci sia bisogno di un governo più forte. Non basta la narrazione de ‘gli altri Paesi ci copiano, siamo un modello’», ha esordito l’ex premier, che ha ribadito la sua posizione, sottolineando le ragioni per cui ha aperto la crisi di governo nel pieno dell’emergenza Covid. «Non è stata aperta ancora una crisi istituzionale perché lei non si è dimesso», ha affermato il Senatore toscano. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost (Di martedì 19 gennaio 2021)al– 19 gennaio 2021. «La storia volge al termine,più». Così il leader di Italia Viva nel suo discorso nell’Madama, in vista del voto di stasera al. «Pensiamo che per la drammaticità della pandemia, della tragedia, in corso, ci sia bisogno di unpiù. Non basta la narrazione de ‘gli altri Paesi ci copiano, siamo un modello’», ha esordito l’ex, che ha ribadito la sua posizione, sottolineando le ragioni per cui ha aperto la crisi dinel pieno dell’emergenza Covid. «Non è stata aperta ancora una crisi istituzionale perché lei non si è dimesso», ha affermato ilre toscano. leggi anche l’articolo ...

petergomezblog : Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltare… - lorepregliasco : Alcuni argomenti di Matteo Renzi su Conte fanno pensare che forse non doveva farci un governo insieme #Senato - lorepregliasco : (Un dettaglio: Renzi non ha detto come voterà sulla fiducia) #Senato - BlondMan68 : Si può dire tutto quello che si vuole ma c'è una sola verità, #Renzi sta facendo il pagliaccio con i voti RUBATI ag… - salvamenick : #Renzi uomo di parola,fino a 3/4 ore fa al senato ci asterremo. Ore 18.40 da una fonte dicono in tv sicura stanno… -