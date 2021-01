Meloni in Aula: “Conte? Uno sconosciuto, uscito dal cilindro di un comico”. (Di martedì 19 gennaio 2021) di Redazione. Giorgia Meloni ha attaccato duramente il premier Giuseppe Conte, cantandogliele di santa ragione, come solo lei sa fare, nel corso del suo intervento alla... Leggi su freeskipper (Di martedì 19 gennaio 2021) di Redazione. Giorgiaha attaccato duramente il premier Giuseppe, cantandogliele di santa ragione, come solo lei sa fare, nel corso del suo intervento alla...

