Hoara Borselli, ex compagna di Zenga: “L’immagine che sta uscendo di lui è distorta” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Sono stata con lui sei anni, tra noi era scattato il colpo di fulmine. Io di Walter mi porto una grande stima. L’immagine che sta uscendo di lui è completamente distorta“. Ad affermarlo è Hoara Borselli, ex compagna di Walter Zenga, ospite a ‘Live – Non è la D’Urso’. La Borselli è subentrata nella vita sentimentale dell’ex portiere dell’Inter dopo l’addio di Zenga a Roberta Termali e durante il noto programma televisivo ha smentito le recenti accuse. “Vivevamo negli Stati Uniti, ma avevamo preso un appartamento a Milano così che potessimo andare a far visita ai suoi figli Walter non vedeva l’ora di tornare a casa per vederli. Riconosco in lui una rabbia, un rancore che giustifico fino ad un certo punto. Ormai è un uomo, dovrebbe ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) “Sono stata con lui sei anni, tra noi era scattato il colpo di fulmine. Io di Walter mi porto una grande stima.che stadi lui è completamente“. Ad affermarlo è, exdi Walter, ospite a ‘Live – Non è la D’Urso’. Laè subentrata nella vita sentimentale dell’ex portiere dell’Inter dopo l’addio dia Roberta Termali e durante il noto programma televisivo ha smentito le recenti accuse. “Vivevamo negli Stati Uniti, ma avevamo preso un appartamento a Milano così che potessimo andare a far visita ai suoi figli Walter non vedeva l’ora di tornare a casa per vederli. Riconosco in lui una rabbia, un rancore che giustifico fino ad un certo punto. Ormai è un uomo, dovrebbe ...

OdeonZ__ : Hoara Borselli difende Zenga: 'La sua immagine è stata distorta. Riconosco in lui...' - Feffe1992 : RT @Saverio_94: La sensazione è che #noneladurso non ci provi neanche più ad essere un minimo competitiva. Due ore di politica, crisi di go… - Giusepp26551025 : RT @Saverio_94: La sensazione è che #noneladurso non ci provi neanche più ad essere un minimo competitiva. Due ore di politica, crisi di go… - infoitcultura : Non è la D'Urso, la ex Hoara Borselli difende Walter Zenga dalle accuse del figlio Andrea: «Non vedeva l'ora di ved… - infoitcultura : I fratelli Zenga replicano alle dichiarazioni di Hoara Borselli che difende Walter Zenga -