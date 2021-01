Appello Oipa: accogliere clochard insieme ai loro cani (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – “Il nostro Appello lanciato ai centri di accoglienza presenti nella citta’ di Roma, sia laici che religiosi, a oggi non e’ stato accolto da nessuna associazione”. Cosi’ Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali, che nei giorni scorsi ha divulgato un Appello-proposta: accogliere le persone senza dimora insieme ai loro animali da compagnia, dando la possibilita’ di usufruire sia delle mense che dei dormitori senza separarsi dai cani. “A Roma nessun centro di accoglienza da’ questa possibilita’- spiega l’Oipa alla Dire- Privati dei loro cani, i clochard il piu’ delle volte preferiscono dormire al freddo. Imporre questo tipo di condizione equivale a condannarli ad ammalarsi o a morire ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – “Il nostrolanciato ai centri di accoglienza presenti nella citta’ di Roma, sia laici che religiosi, a oggi non e’ stato accolto da nessuna associazione”. Cosi’, Organizzazione internazionale protezione animali, che nei giorni scorsi ha divulgato un-proposta:le persone senza dimoraaianimali da compagnia, dando la possibilita’ di usufruire sia delle mense che dei dormitori senza separarsi dai. “A Roma nessun centro di accoglienza da’ questa possibilita’- spiega l’alla Dire- Privati dei, iil piu’ delle volte preferiscono dormire al freddo. Imporre questo tipo di condizione equivale a condannarli ad ammalarsi o a morire ...

ZenatiDavide : Oipa: accogliere clochard con i loro cani. Caritas: decidono Comune e Asl: “L’appello lanciato da Oipa Roma e’ lod… - PorriniSabrina : RT @OIPAonlus: Aprire le strutture d’#accoglienza ai #clochard con i #cani. I #senzatetto preferiscono restare fuori. L’appello e la propos… - CrisciGloria : «Aprite le strutture per i senzatetto anche ai loro cani», l'appello di Oipa - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: Strutture d’accoglienza, l’appello dell’Oipa: “Aprire anche ai clochard con cani” - Animal_Genocide : L'appello dell'Oipa per i senzatetto e i loro cani. L'Oipa chiede che i rifugi per clochard aprano le porte anche a… -