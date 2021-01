Un Posto Al Sole, attore tenta la fuga: è successo, ma non è la prima volta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Panico ad Un Posto Al Sole: i telespettatori non credono ai propri occhi. Un attore ha tentato la fuga, ma non sarebbe la prima volta. Michelangelo Tommaso, nel ruolo di Filippo, è indubbiamente una delle principali rivelazione de Un Posto Al Sole. La rinomata serie italiana che ha fatto breccia nel cuore di ogni telespettatore, Leggi su youmovies (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Panico ad UnAl: i telespettatori non credono ai propri occhi. Unhato la, ma non sarebbe la. Michelangelo Tommaso, nel ruolo di Filippo, è indubbiamente una delle principali rivelazione de UnAl. La rinomata serie italiana che ha fatto breccia nel cuore di ogni telespettatore,

Frances58070320 : @Raiofficialnews @serenarossi_com @TAristarco @RaiUno Bravissima Serena Rossi..ma non avevo dubbi sulla sua bravura… - zazoomblog : Anticipazioni Un posto al sole 18 gennaio: Filippo pronto a tutto si ritrova in serio pericolo - #Anticipazioni… - Carlama22646400 : #clario il tuo comportamento più di ogni misera intervista, dal 2016 che ti amiamo per quello che sei, senza masc… - infoitcultura : Serena Rossi, sapete chi è il compagno? Protagonista di Un Posto al Sole - Ivanino16 : @claudiafusani @rete4 @gentilivero @StaseraItalia È stata una delle pagine di giornalismo più brutte della storia.… -