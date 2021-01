Squadra in crisi, presidente che se la prende coi giocatori in scadenza: Milik a Marsiglia troverà un incubo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da Napoli a Marsiglia, dalla padella nella brace. Ad Arkadiusz Milik evidentemente non piacciono le situazioni facili. Lascia un club col quale è finito a stracci in faccia e cause in tribunale, con la tifoseria apertamente ostile che lo considera irriconoscente, e va in un club in crisi di risultati, col presidente che attacca al muro i giocatori e fuori i tifosi che li aspettano per contestarli. Il Marsiglia descritto dal Guardian è un vero e proprio calderone. Dopo sei vittorie consecutive a metà dicembre erano a soli due punti dalla capolista, con due partite da recuperare: una abbastanza difficile contro il Lens e una abbordabile contro il Nizza. Visti i risultati dell’ultimo mese – coronati dalla sconfitta 2-1 in casa, sabato contro il modesto Nîmes, Squadra ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da Napoli a, dalla padella nella brace. Ad Arkadiuszevidentemente non piacciono le situazioni facili. Lascia un club col quale è finito a stracci in faccia e cause in tribunale, con la tifoseria apertamente ostile che lo considera irriconoscente, e va in un club indi risultati, colche attacca al muro ie fuori i tifosi che li aspettano per contestarli. Ildescritto dal Guardian è un vero e proprio calderone. Dopo sei vittorie consecutive a metà dicembre erano a soli due punti dalla capolista, con due partite da recuperare: una abbastanza difficile contro il Lens e una abbordabile contro il Nizza. Visti i risultati dell’ultimo mese – coronati dalla sconfitta 2-1 in casa, sabato contro il modesto Nîmes,...

fanpage : Conte rinuncia alla delega ai Servizi e all’Agricoltura: “Rafforzeremo squadra di governo” #Camera #18gennaio - borghi_claudio : @lory_spaa Io? Se fosse vera e definitiva la crisi penso che in questa situazione sia un'OTTIMA cosa. Pensare di t… - napolista : Squadra in crisi, presidente che se la prende coi giocatori in scadenza: Milik a Marsiglia troverà un incubo Il Gua… - GenerosoAndria : #crisidigoverno Christian Rocca su @Linkiesta è da leggere. Il dilemma è tra incompetenti a oltranza (la situazio… - carlo_fiorente : @Cinquantenni @Montecitorio Se un presidente del consiglio non si spiega la crisi del SUO governo, la dice lunga di… -