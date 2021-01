Rainbow Six Siege: L’invitational si terrà a Febbraio a Parigi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ubisoft® ha svelato maggiori dettagli sull’edizione 2021 del Six Invitational, il campionato del mondo di Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege e l’apice del suo anno competitivo. La quinta edizione del torneo si terrà dal 9 al 21 Febbraio a Parigi, in Francia. Le migliori squadre del circuito eSport globale di Rainbow Six si sfideranno in LAN, rispettando rigorose misure di sicurezza e senza la presenza del pubblico. Con la salute di giocatori professionisti, membri dello staff e partner come priorità principale, Ubisoft sta collaborando con il partner organizzatore Live Nation, l’agenzia per la salute e la sicurezza ACEPS, l’agenzia medica ISMA e il governo francese per garantire un ambiente offline competitivo, sicuro e controllato durante l’intero evento, seguendo le linee guida delle ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ubisoft® ha svelato maggiori dettagli sull’edizione 2021 del Six Invitational, il campionato del mondo di Tom Clancy’sSix®e l’apice del suo anno competitivo. La quinta edizione del torneo sidal 9 al 21, in Francia. Le migliori squadre del circuito eSport globale diSix si sfideranno in LAN, rispettando rigorose misure di sicurezza e senza la presenza del pubblico. Con la salute di giocatori professionisti, membri dello staff e partner come priorità principale, Ubisoft sta collaborando con il partner organizzatore Live Nation, l’agenzia per la salute e la sicurezza ACEPS, l’agenzia medica ISMA e il governo francese per garantire un ambiente offline competitivo, sicuro e controllato durante l’intero evento, seguendo le linee guida delle ...

