Porsche - Novità in arrivo per la Taycan

La Porsche ha pubblicato su Twitter un breve messaggio accompagnato da alcune immagini dei gruppi ottici posteriori della Taycan Turbo. La Casa parla di un nuovo arrivo nella famiglia elettrica senza fornire ulteriori spiegazioni: le foto, tra l'altro, non sembrano indicare Novità di carattere stilistico. La Turbo potrebbe aggiornarsi. Il fatto di aver mostrato la versione Turbo potrebbe suggerire un aggiornamento del powertrain del modello. Attualmente la Porsche Taycan Turbo propone una variante da 625 CV (che salgono a 680 in overboost) a doppio motore elettrico, che ha un'autonomia dichiarata compresa tra 383 e 452 km nel ciclo Wltp. Non è escluso che l'aggiornamento sia legato all'arrivo della sorella Audi e-tron GT, per la quale la Casa dei Quattro anelli ...

