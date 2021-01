Mandzukic, iniziate le visite mediche (Di lunedì 18 gennaio 2021) È il giorno di Mario Mandzukic al Milan. L’attaccante croato ha cominciato da poco le visite di rito. È arrivato a Milano ieri sera. Dopo le visite la firma sul contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di qualificazione Champions dei rossoneri. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 gennaio 2021) È il giorno di Marioal Milan. L’attaccante croato ha cominciato da poco ledi rito. È arrivato a Milano ieri sera. Dopo lela firma sul contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di qualificazione Champions dei rossoneri. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

