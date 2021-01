La Palestina indice elezioni: serve un’alternativa. Ma i giovani dovranno costruirsela da soli (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le nuove elezioni nei Territori occupati annunciate da Abu Mazen servono a dare alle istituzioni palestinesi una nuova legittimazione internazionale nell’era Biden, dopo le travolgenti novità (tutte favorevoli a Israele) introdotte da Trump in questi anni. Il riavvicinamento tra Qatar e Arabia Saudita dopo il riconoscimento dello stato ebraico di Emirati, Bahrein, Sudan e Marocco (i cosiddetti “Accordi di Abramo”) strangola la diplomazia palestinese ed è anche in questo quadro che dobbiamo guardare alle evoluzioni nel mondo musulmano. Le mosse diplomatiche delle petrolmonarchie obbediscono al braccio del principe ereditario saudita Bin Salman, ma il cervello è il leader emiratino Bin Zayed. Insieme hanno mostrato di avere tutte le risorse per imporre a un mondo multipolare dati di fatto. Vale anche per il fronte loro contrapposto nel mondo islamico (sunnita): il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le nuovenei Territori occupati annunciate da Abu Mazen servono a dare alle istituzioni palestinesi una nuova legittimazione internazionale nell’era Biden, dopo le travolgenti novità (tutte favorevoli a Israele) introdotte da Trump in questi anni. Il riavvicinamento tra Qatar e Arabia Saudita dopo il riconoscimento dello stato ebraico di Emirati, Bahrein, Sudan e Marocco (i cosiddetti “Accordi di Abramo”) strangola la diplomazia palestinese ed è anche in questo quadro che dobbiamo guardare alle evoluzioni nel mondo musulmano. Le mosse diplomatiche delle petrolmonarchie obbediscono al braccio del principe ereditario saudita Bin Salman, ma il cervello è il leader emiratino Bin Zayed. Insieme hanno mostrato di avere tutte le risorse per imporre a un mondo multipolare dati di fatto. Vale anche per il fronte loro contrapposto nel mondo islamico (sunnita): il ...

