Il 30 per cento di bar e ristoranti rischia il fallimento (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo lo scenario per il 2021 raccontato a Panorama dal presidente di Beverage Network Lorenzo Verardo. Di conseguenza anche i distributori di bevande sono sul lastrico, dimenticati dai vari decreti Ristori. Sono gli invisibili, gli abitanti di una «terra di mezzo» dimenticati da tutti. Sono i distributori di bevande, quelli che riforniscono bar e ristoranti di caffè, birre, vino e bibite. Pur essendo stati colpiti violentemente dalla crisi provocata dal Covid non hanno ottenuto quasi nulla dallo Stato. E ora in tanti rischiano di chiudere. A dare voce al loro scontento è Lorenzo Verardo, amministratore delegato di Beverage Network, una srl consortile con sede a Bergamo che raggruppa i più importanti distributori di bevande in Italia. Verardo è anche il numero uno della San Marco, azienda del settore che distribuisce i suoi prodotti in tutto il ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo lo scenario per il 2021 raccontato a Panorama dal presidente di Beverage Network Lorenzo Verardo. Di conseguenza anche i distributori di bevande sono sul lastrico, dimenticati dai vari decreti Ristori. Sono gli invisibili, gli abitanti di una «terra di mezzo» dimenticati da tutti. Sono i distributori di bevande, quelli che riforniscono bar edi caffè, birre, vino e bibite. Pur essendo stati colpiti violentemente dalla crisi provocata dal Covid non hanno ottenuto quasi nulla dallo Stato. E ora in tantino di chiudere. A dare voce al loro scontento è Lorenzo Verardo, amministratore delegato di Beverage Network, una srl consortile con sede a Bergamo che raggruppa i più importanti distributori di bevande in Italia. Verardo è anche il numero uno della San Marco, azienda del settore che distribuisce i suoi prodotti in tutto il ...

fattoquotidiano : È una notizia che fa sperare, anche se va presa con le pinze - ilpost : C’è uno sconto del 20 per cento su (quasi) tutti i libri di Adelphi - LegaSalvini : ++ SFOGO DI MATTEO #SALVINI: «VEDO DUE VIE: VOTO O GOVERNO DI CENTRODESTRA» ++ Il Capitano: «Stiamo perdendo il 10… - _starseed : qualcosa non funziona se Pfizer ha ridotto unilateralmente del 30 per cento le dosi di vaccino concordate per tutti… - rej_panta : @mentalblankness @NicolaPorro Ritengo inoltre deplorevole vedere i soldi gettati come carta straccia in… -

Ultime Notizie dalla rete : per cento "Un incremento del 15 per cento" il Resto del Carlino Uganda, la sede del partito di Bobi Wine occupata dai militari | AFRICA

“Militari e polizia pesantemente armati hanno nuovamente fatto irruzione nei nostri uffici del partito a Kampala. Tempo di lettura stimato: < 1 minuto. La sede del partito di Bobi Wine, a Kampala, sar ...

Milik-Marsiglia, è fatta! Venerato: “Ecco cifre e percentuale rivendita dell’operazione”

Ultimi aggiornamenti sul futuro di Arkadiusz Milik, a riferirli è il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato, ai microfoni di Raisport.

“Militari e polizia pesantemente armati hanno nuovamente fatto irruzione nei nostri uffici del partito a Kampala. Tempo di lettura stimato: < 1 minuto. La sede del partito di Bobi Wine, a Kampala, sar ...Ultimi aggiornamenti sul futuro di Arkadiusz Milik, a riferirli è il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato, ai microfoni di Raisport.