Governo: Renzi, 'vedremo al Senato, con un voto in più hai fiducia, ma difficoltà in commissione' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Vediamo se al Senato ci saranno i numeri per la maggioranza assoluta. Basta un voto in più dipende per far cosa, chi ha esperienza parlamentare sa che formalmente per ottenere la fiducia basta un voto in più, poi c'è l'attività di commissione e in molte commissioni il Governo sarebbe in minoranza". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Tg2 Post. "Perché incaponirsi in quest'arrocco -ha aggiunto il leader di Italia viva- e non cercare una riflessione sulle cose che servono agli italiani? Stanno cercando soltanto, in 'un compro, baratto e vendo', in un calciomercato di Senatori, di prendersi l'uno o l'altro. Ho l'impressione che in questi giorni il presidente del Consiglio sia stato molto spesso al telefono con i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Vediamo se alci saranno i numeri per la maggioranza assoluta. Basta unin più dipende per far cosa, chi ha esperienza parlamentare sa che formalmente per ottenere labasta unin più, poi c'è l'attività die in molte commissioni ilsarebbe in minoranza". Lo ha affermato Matteo, ospite di Tg2 Post. "Perché incaponirsi in quest'arrocco -ha aggiunto il leader di Italia viva- e non cercare una riflessione sulle cose che servono agli italiani? Stanno cercando soltanto, in 'un compro, baratto e vendo', in un calciomercato diri, di prendersi l'uno o l'altro. Ho l'impressione che in questi giorni il presidente del Consiglio sia stato molto spesso al telefono con i ...

AndreaOrlandosp : Renzi in queste ore confonde il coraggio con l’incoscienza. E scambia la serietà con la paura. La somma di questi e… - HuffPostItalia : Renzi: 'Imbarazzante il tentativo di buttare questa crisi su di me' - LegaSalvini : ?? CONTE RISCHIA TIUTTO: NESSUNA RICUCITURA CON RENZI, ANDRÀ AVANTI ANCHE COME GOVERNO DI MINORANZA ?? (Ma Mattare… - Samuel_5Stelle : RT @Ela83X: ++CAPO POLITICO SUBITO++ Conte al suo posto, Renzi non più al Governo. Le condizioni che compattano il M5S non risolvono la vi… - marsion65 : RT @Ela83X: ++CAPO POLITICO SUBITO++ Conte al suo posto, Renzi non più al Governo. Le condizioni che compattano il M5S non risolvono la vi… -

ROMA. – Trecentoventuno voti a favore. Conte incassa una fiducia piena, con sei voti oltre la maggioranza assoluta pari a 315, nella prima prova per la sopravvivenza del governo alla Camera. Votano sì ...

Il Governo ha ottenuto dalla Camera dei Deputati la fiducia guadagnando la maggioranza assoluta. Domani il voto del Senato ...

