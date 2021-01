Governo: Conte, 'affrontare diseguaglianze vecchie e nuove' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di affrontare tutte quelle diseguaglianze vecchie e nuove, create dalla pandemia. Oggi abbiamo una società che rischia di uscire da questa pandemia con forti diseguaglianze di genere, territoriali e generazionali". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica in Aula alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno ditutte quelle, create dalla pandemia. Oggi abbiamo una società che rischia di uscire da questa pandemia con fortidi genere, territoriali e generazionali". Lo ha detto il premier Giuseppenella replica in Aula alla Camera.

