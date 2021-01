GF Vip, Sonia Lorenzini stronca Pierpaolo Pretelli: “O ha finto prima o finge ora! Qualcosa non mi torna” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sonia Lorenzini contro Pierpaolo Pretelli Di recente, Sonia Lorenzini ha rilasciato una lunga intervista per il portale Comingsoon.it. In quell’occasione, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5. L’influencer si è confessata a 360 gradi, non nascondendosi dietro ad un dito. In più ha espresso il suo giudizio sull’unica coppia del reality show di Canale 5, ovvero quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Su entrambi, la ragazza ha dichiarato: “Che ci sia attrazione tra loro è innegabile. Credo più nell’interesse di Giulia che di Pier.” L’ex gieffina ha qualche dubbio sul 30enne lucano che è passato da un forte interesse per Elisabetta Gregoraci a quello per Giulia ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 18 gennaio 2021)controDi recente,ha rilasciato una lunga intervista per il portale Comingsoon.it. In quell’occasione, l’ex tronista di Uomini e Donne èta a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5. L’influencer si è confessata a 360 gradi, non nascondendosi dietro ad un dito. In più ha espresso il suo giudizio sull’unica coppia del reality show di Canale 5, ovvero quella formata dae Giulia Salemi. Su entrambi, la ragazza ha dichiarato: “Che ci sia attrazione tra loro è innegabile. Credo più nell’interesse di Giulia che di Pier.” L’ex gieffina ha qualche dubbio sul 30enne lucano che è passato da un forte interesse per Elisabetta Gregoraci a quello per Giulia ...

BELLUNATICS : ‘ciao filippo,mi chiedevo se ci sei o ci fai’ is the new ‘sonia ma sei una vip?’ #noneladurso - infoitcultura : GF Vip: Sonia Lorenzini svela la verità: chi è lo stratega della casa? - EireenViolet : Sonia Lorenzini ha indicato chi è il più stratega della casa (e secondo lei vincerà il GF Vip)! #rosmello - infoitcultura : Sonia Lorenzini ha indicato chi è il più stratega della casa (e secondo lei vincerà il GF Vip) - Notiziedi_it : Sonia Lorenzini svela chi è per lei il più stratega del GF Vip (e non solo) -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sonia GF Vip: Sonia Lorenzini svela la verità: chi è lo stratega della casa? SoloDonna Paolo Bonolis: la dedica d’amore a Sonia Bruganelli

A febbraio, su TimVision, partirà la rubrica “I libri di Sonia”, in cui la produttrice Sonia Bruganelli incontrerà vari autori ...

Live, Giacomo Urtis punzecchia Mario Ermito: 'Nessuno messaggio dopo il GF, hai paura?'

Con Sonia Lorenzini invece ... "Nessun messaggio o chiamata fuori dal Grande Fratello Vip, ha paura di qualcosa? Dei pettegolezzi?" Insomma, il 43enne sardo ha lasciato intendere di essere ...

A febbraio, su TimVision, partirà la rubrica “I libri di Sonia”, in cui la produttrice Sonia Bruganelli incontrerà vari autori ...Con Sonia Lorenzini invece ... "Nessun messaggio o chiamata fuori dal Grande Fratello Vip, ha paura di qualcosa? Dei pettegolezzi?" Insomma, il 43enne sardo ha lasciato intendere di essere ...