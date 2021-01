Crisi di governo, la diretta – Conte supera la maggioranza assoluta, la Camera approva la fiducia: 321 a favore, 259 contrari e 27 astenuti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pure senza i renziani il governo di Giuseppe Conte ottiene la fiducia della Camera. E lo fa superando addirittura il quorum della maggioranza assoluta. L’esecutivo, infatti, ottiene la fiducia con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti. Il capo del governo ha deciso di recarsi in Parlamento “per provare a spiegare una Crisi in cui non solo i cittadini, ma io stesso, non trovo alcun plausibile fondamento“. All’aula, il premier ha spiegato che “dalle scelte che ciascuno in questa ora grave deciderà di compiere dipende il futuro del paese”. È uno dei passaggi cruciali delle sue comunicazioni alla Camera, che aprono la prima tappa parlamentare della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pure senza i renziani ildi Giuseppeottiene ladella. E lo fando addirittura il quorum della. L’esecutivo, infatti, ottiene lacon 321 voti a, 259e 27. Il capo delha deciso di recarsi in Parlamento “per provare a spiegare unain cui non solo i cittadini, ma io stesso, non trovo alcun plausibile fondamento“. All’aula, il premier ha spiegato che “dalle scelte che ciascuno in questa ora grave deciderà di compiere dipende il futuro del paese”. È uno dei passaggi cruciali delle sue comunicazioni alla, che aprono la prima tappa parlamentare della ...

