Crisi di Governo, Conte ottiene la fiducia alla Camera: l’esito del voto (Di lunedì 18 gennaio 2021) Va in archivio la prima lunga giornata che deciderà il finale di questa Crisi di Governo. In giornata, le parole del premier Conte su quanto accaduto nei giorni scorsi con Matteo Renzi, che dopo aver fatto sfilare le sue Ministre dal Governo ha causato un terremoto nella tenuta della maggioranza. Da qui, la necessità per Conte di fare la conta in Aula: oggi alla Camera, domani al Senato. Il voto di oggi è andato come previsto. Conte alla Camera: “Crisi senza fondamento“ Molti gli scenari che si sono aperti nei giorni scorsi: dalle dimissioni, alla formazione di un nuovo Governo con i cosiddetti Responsabili o Costruttori. Una caccia a uomo per ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Va in archivio la prima lunga giornata che deciderà il finale di questadi. In giornata, le parole del premiersu quanto accaduto nei giorni scorsi con Matteo Renzi, che dopo aver fatto sfilare le sue Ministre dalha causato un terremoto nella tenuta della maggioranza. Da qui, la necessità perdi fare la conta in Aula: oggi, domani al Senato. Ildi oggi è andato come previsto.: “senza fondamento“ Molti gli scenari che si sono aperti nei giorni scorsi: dalle dimissioni,formazione di un nuovocon i cosiddetti Responsabili o Costruttori. Una caccia a uomo per ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - mariotoscana196 : RT @Arturo_Parisi: Biagio de Giovanni: “Renzi si è mosso per salvare l'Italia, se governo di incapaci la crisi si può aprire sempre” Il Rif… - PidisLa : RT @Collin2997: Per adesso un minuto di silenzio a tutti quelli che alla #Camera hanno fatto partire la crisi di governo per poi astenersi… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Governo Crisi Governo oggi: l'analisi di Vittorio Sgarbi. "Conte azzoppato, ecco perché" il Resto del Carlino Crisi di governo, Conte incassa la fiducia alla Camera: i numeri

Giuseppe Conte supera il primo ostacolo e incassa la fiducia alla Camera dei Deputati con 321 voti favorevoli (ne servivano 316, il Conte-bis nacque con 343 ...

Il governo ottiene la fiducia della Camera dei deputati con 321 voti

Il governo ottiene la fiducia alla Camera dei deputati con 321 voti . L'aula di Montecitorio, come previsto, approva la risoluzione ...

Giuseppe Conte supera il primo ostacolo e incassa la fiducia alla Camera dei Deputati con 321 voti favorevoli (ne servivano 316, il Conte-bis nacque con 343 ...Il governo ottiene la fiducia alla Camera dei deputati con 321 voti . L'aula di Montecitorio, come previsto, approva la risoluzione ...