Calciomercato.it: Sarri potrebbe a tornare ad allenare, sostituirebbe Fonseca (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo la brutta sconfitta rimediata contro l'Inter si parla tanto della Juve e soprattutto del suo allenatore Andrea Pirlo che non appare aver molto migliorato i risultati dei bianconeri rispetto al suo precedessore Maurizio Sarri. E proprio riguardo a Sarri Calciomercato.it riporta una sensazionale novità. L'ex tecnico della Juve sarebbe infatti in procinto di tornare ad allenare proprio in Italia. La sua ombra, infatti, aleggia sulla testa di Paulo Fonseca, che dopo aver perso il derby per 3-0 ora rischia l'esonero. I betting analyst di Snai hanno individuato proprio in Sarri il sostituto del tecnico portoghese, il cui subentro è offerto alla quota di 2,50. Decisamente bassa. Nel tabellone dei bookmaker ci sono anche il ritorno alla Juventus e la panchina dell'Inter, ...

