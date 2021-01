Volley, Superlega 2020/2021: Milano strappa un set ma vince Perugia (Di domenica 17 gennaio 2021) La Sir Safety Conad Perugia sconfigge per 3-1 (25-18, 23-25, 25-16, 25-21) l’Allianz Milano nel match valido per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Superlega 2020/2021. I perugini si prendono il primo set, ma gli uomini di coach Piazza prendono le misure e riescono a pareggiare il conto dei parziali. Poi Perugia ritrova il proprio gioco e si impone su Milano al quarto set. Vittoria da bottino pieno per i Block Devils, che consolidano dunque il primo posto della classifica. Milano invece torna a casa a mani vuote. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA Superlega 2020/2021 IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA CRONACA – Avvio deciso di ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) La Sir Safety Conadsconfigge per 3-1 (25-18, 23-25, 25-16, 25-21) l’Allianznel match valido per l’ottava giornata di ritorno del campionato di. I perugini si prendono il primo set, ma gli uomini di coach Piazza prendono le misure e riescono a pareggiare il conto dei parziali. Poiritrova il proprio gioco e si impone sual quarto set. Vittoria da bottino pieno per i Block Devils, che consolidano dunque il primo posto della classifica.invece torna a casa a mani vuote. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICAIL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA CRONACA – Avvio deciso di ...

