Variante inglese frena l’Austria, Kurz prolunga il lockdown: “Aprire ora sarebbe un’incoscienza” (Di domenica 17 gennaio 2021) La Variante inglese frena l’Austria che non allenta le misure anti-covid e prolunga il lockdown di due settimane. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato che la chiusura nazionale verrà estesa a causa della diffusione nel paese della versione inglese del covid. La riapertura delle attività nel Paese è ora prevista per l’8 febbraio con l’implementazione di severe misure restrittive, ma solo se il numero di nuovi casi segnalati giornalmente diminuirà in modo significativo. Inizialmente, l’allentamento del lockdown era previsto per il 25 gennaio. Secondo i primi test, però, la Variante inglese è già relativamente diffusa in Austria, e gli esperti hanno raccomandato di non abbassare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Lache non allenta le misure anti-covid eildi due settimane. Il cancelliere austriaco Sebastianha annunciato che la chiusura nazionale verrà estesa a causa della diffusione nel paese della versionedel covid. La riapertura delle attività nel Paese è ora prevista per l’8 febbraio con l’implementazione di severe misure restrittive, ma solo se il numero di nuovi casi segnalati giornalmente diminuirà in modo significativo. Inizialmente, l’allentamento delera previsto per il 25 gennaio. Secondo i primi test, però, laè già relativamente diffusa in Austria, e gli esperti hanno raccomandato di non abbassare la ...

