“Mina Settembre”, su Rai uno domenica 17 e lunedì 18 gennaio (Di domenica 17 gennaio 2021) domenica 17 e lunedì 18 gennaio debutta su Rai Uno “Mina Settembre“, la fiction tratta dai libri di Maurizio de Giovanni, autore di “Dei Bastardi Di Pizzofalcone” e di “Il commissario Ricciardi“, in onda da lunedì 25 gennaio. Autori della fiction, invece sono: Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta. La fiction è di sei episodi e i primi due sono: “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un telegramma da Settembre“. La protagonista della fiction è GelsoMina Settembre, detta Mina, interpretata da Serena Rossi, attrice e conduttrice di talento. Napoli è lo sfondo della vita di Mina, con tutta la sua umanità e bellezza. De Giovanni ha abituato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021)17 e18debutta su Rai Uno ““, la fiction tratta dai libri di Maurizio de Giovanni, autore di “Dei Bastardi Di Pizzofalcone” e di “Il commissario Ricciardi“, in onda da25. Autori della fiction, invece sono: Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta. La fiction è di sei episodi e i primi due sono: “Un giorno dia Natale” e “Un telegramma da“. La protagonista della fiction è Gelso, detta, interpretata da Serena Rossi, attrice e conduttrice di talento. Napoli è lo sfondo della vita di, con tutta la sua umanità e bellezza. De Giovanni ha abituato ...

Lella67811668 : RT @annaros70527446: @RaiUno ma che titolo è MINA A SETTEMBRE? magari uno pensa che Mina a settembre tornerà in rai a cantare - CorriereCitta : Serena Rossi: chi è, anni, carriera, vita privata, figlio, curiosità, Mina Settembre #domenicain #serenarossi… - cheTVfa : #SerenaRossi è l'assistente sociale #MinaSettembre nella nuova fiction dramedy sentimentale di Rai 1 - annaros70527446 : @RaiUno ma che titolo è MINA A SETTEMBRE? magari uno pensa che Mina a settembre tornerà in rai a cantare - telesimo : Prende il via stasera, #17gennaio, su @RaiUno #MinaSettembre, #serietv dramedy sentimentale in dodici episodi (per… -