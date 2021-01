Inter Juventus formazioni ufficiali | la decisione su McKennie e Chiellini

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 17 gennaio 2021)tra meno di un’ora. Conte e Pirlo hanno svelato le. Sfida chiave per la classifica con i nerazzurri che vincendo potrebbero staccare i bianconeri. Pirlo farà a meno dei positivi De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro mentre Dybala è ko per infortunio. Ecco di seguito le, ecco chi gioca Pirlo col suo classico 4-4-2. In porta Szczesny, linea difensiva composta da, che vince il ballottaggio con Demiral. Bonucci, Danilo e Frabotta a completare il reparto arretrato. Leggi anche:...