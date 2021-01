Inter-Juve 2-0 diretta live: Lautaro ci prova col destro, ma la palla non gira (Di domenica 17 gennaio 2021) 30'st Buona la possibilità di tiro per Bentancur, però la conclusione dell'uruguaiano viene respinta dal corpo di De Vrij. 27'st Fuori Young, ammonito, dentro... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 17 gennaio 2021) 30'st Buona la possibilità di tiro per Bentancur, però la conclusione dell'uruguaiano viene respinta dal corpo di De Vrij. 27'st Fuori Young, ammonito, dentro...

juventusfc : '????????????????????, ??????????’??????????????????. ??’ ??’?????????????????? ???? ???? ???????????? ???? ?????????????? ??????????????????, ???? ?????? ?????????????? ?????????? ????????'.… - romeoagresti : Sono quattro i calciatori in diffida della #Juve che, in caso di ammonizione contro l’#Inter, salterebbero la final… - juventusfc : Inizia in questo momento a parlare Mister @Pirlo_official alla vigilia di #InterJuve Live qui… - Gabri2283 : @Budulacci70 Mai sottovalutare la Juve lo so! Comunque L’Inter ha una bella occasione quest’anno per me - fountainKA25 : Inter 2 - 0 Juve 12-Vidal 52-Barella The title race is on ?? Juve -