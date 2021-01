Inpgi, la cassa dei giornalisti è agli sgoccioli. Ma dal cda non arrivano proposte formali per il tavolo ministeriale aperto da un anno (Di domenica 17 gennaio 2021) Ci mancava solo il caos politico a complicare ulteriormente la vita all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (Inpgi). Giovedì 14 gennaio, si è concluso con un nulla di fatto l’ennesimo incontro del tavolo tecnico fra i ministeri dell’Economia e del Lavoro, i vertici dell’Inpgi e il sottosegretario con delega all’Informazione e all’Editoria Andrea Martella. Anche a dispetto del fatto che la trattativa sia aperta ormai dal 5 febbraio 2020, cioè da quasi un anno. Il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, ha nuovamente chiesto all’Inpgi di impegnarsi in un percorso di risanamento. Ma l’istituto guidato da Marina Macelloni non ha ancora formalizzato delle proposte concrete che non arriveranno nemmeno per il nuovo incontro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Ci mancava solo il caos politico a complicare ulteriormente la vita all’Istituto nazionale di previdenza dei). Giovedì 14 gennaio, si è concluso con un nulla di fatto l’ennesimo incontro deltecnico fra i ministeri dell’Economia e del Lavoro, i vertici dell’e il sottosegretario con delega all’Informazione e all’Editoria Andrea Martella. Anche a dispetto del fatto che la trattativa sia aperta ormai dal 5 febbraio 2020, cioè da quasi un. Il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, ha nuovamente chiesto all’di impegnarsi in un percorso di risanamento. Ma l’istituto guidato da Marina Macelloni non ha ancorazzato delleconcrete che non arrivernemmeno per il nuovo incontro ...

