Diana Moretti debutta con il singolo “Noi due” (Di domenica 17 gennaio 2021) : il brano della cantante riminese è disponibile su tutte le piattaforme digitali A volte l’amore deve superare prove incredibili. Ma se è vero amore resiste e addirittura ogni ostacolo lo alimenta. Noi due, il singolo d’esordio di Diana Moretti, è proprio questo: la storia di un amore… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 17 gennaio 2021) : il brano della cantante riminese è disponibile su tutte le piattaforme digitali A volte l’amore deve superare prove incredibili. Ma se è vero amore resiste e addirittura ogni ostacolo lo alimenta. Noi due, ild’esordio di, è proprio questo: la storia di un amore… L'articolo Corriere Nazionale.

moretti_arianna : @biabon Io non shippo la coppia Monica e nico e non insulto il ruolo di Monica e quindi di Diana. ( che poi la trovo simpaticissima) - L_Moretti_Foto : RT @VisitSicilyOP: #Cefalù è sovrastata da una rocca monumentale alta 270 m. nota ai Fenici come promontorio di Ercole, su cui svetta il Te… - noemi_remi9 : @moretti_arianna Capisco poi Diana sia molto più famosa e questa sua notorietà si trasferisce al suo personaggio...… -

Ultime Notizie dalla rete : Diana Moretti Diana Moretti debutta con il singolo “Noi due” Corriere Nazionale Diana Moretti debutta con il singolo “Noi due”

Diana Moretti debutta con il singolo “Noi due”: il brano della cantante riminese è disponibile su tutte le piattaforme digitali A volte l’amore deve superare prove incredibili. Ma se è vero amore r ...

Il 2021 al cinema: la ripartenza, 50 film in uscita

Blockbuster e d’autore: l'offerta non manca. La stagione potrebbe riprendere verso Pasqua anche se molti opteranno per lo streaming ...