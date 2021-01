Continua la forte nevicata sulla fascia del pedemontana del Partenio

(Di lunedì 18 gennaio 2021)a nevicare in manieradeldel, come testimoniato da questo nuovo video che giunge da Summonte. Circa 10 i cm di neve fresca caduta.

cerucrazia : RT @lagoldoninuda: Pestare la merda è più forte di lui, continua a prendere cazzi nel culo - lagoldoninuda : Pestare la merda è più forte di lui, continua a prendere cazzi nel culo - mauroleoni30 : @1897j E Pararici continua a dire che la squadra e’ forte ...?? - Ori254 : RT @onekiss4you: #Bersani sei troppo forte io ti adoro #CTCF l'hai detta giusta bisogna rendere merito al presidente #Conte per tutto quell… - Matteo86057623 : @Interismo4 Appena pensato. Ma qualcuno continua a sostenere che la Juve sia più forte -

Ultime Notizie dalla rete : Continua forte

AvellinoToday

Qualcosa di molto forte, una gioia immensa che ripaga del lavoro che c'è dietro ai risultati”. Il pensiero alla coppa generale? Ora non si può non parlarne, ma... “è un pensiero per me ancora molto ...Arturo Vidal ha parlato dopo la vittoria della sua Inter contro la Juventus. Le dichiarazioni del centrocampista dell'Inter ...