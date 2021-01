C’è posta per te, chi è Sarina, la signora a cui è “saltata” la dentiera? (Di domenica 17 gennaio 2021) Ecco chi è Rosaria Cannavò, detta Sarina, la signora divenuta popolare per un’incidente imbarazzante a C’è posta per te La signora Rosaria Cannavò, detta Sarina, proveniente da Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina, è stata protagonista della puntata della seconda puntata di C’è posta per te. Per quale motivo? Un signore novantunenne di nome Stefano, proveniente da Salina, ha contattato la redazione per ritrovare la sua prima fidanzatina, dopo 70 anni. Tra le ipotesi, c’era quella di Sarina, figlia di un barbiere di Francavilla. A quel punto, Sarina ha inscenare il suo spettacolo, intrattenendo il pubblico: “La signora Maria è bella e brava! Sono figlia unica, facevo la sarta ed ero figlia del barbiere. Mai successo ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 17 gennaio 2021) Ecco chi è Rosaria Cannavò, detta, ladivenuta popolare per un’incidente imbarazzante a C’èper te LaRosaria Cannavò, detta, proveniente da Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina, è stata protagonista della puntata della seconda puntata di C’èper te. Per quale motivo? Un signore novantunenne di nome Stefano, proveniente da Salina, ha contattato la redazione per ritrovare la sua prima fidanzatina, dopo 70 anni. Tra le ipotesi, c’era quella di, figlia di un barbiere di Francavilla. A quel punto,ha inscenare il suo spettacolo, intrattenendo il pubblico: “LaMaria è bella e brava! Sono figlia unica, facevo la sarta ed ero figlia del barbiere. Mai successo ...

