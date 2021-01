“Anche noi abbiamo un cuore”, il biglietto di scuse dei ladri che hanno restituito l’auto a una donna malata di sclerosi (Di domenica 17 gennaio 2021) Avevano rubato un’automobile dal parcheggio dell’ospedale di Venere di Carbonara (Bari), senza sapere che quella era una macchina attrezzata con carrozzina e pedana per il trasporto disabili, appartenente a una donna 56enne malata di sclerosi multipla. Per questo l’hanno “restituita” con un biglietto: “Anche noi abbiamo un cuore. Scusateci, non sapevamo della vostra patologia. Scusateci ancora”, firmato “i ladri”, era scritto sul foglietto lasciato sul sedile. l’auto è stata ritrovata dai carabinieri a Valenzano. Dopo il furto la figlia della donna, Rita Damiani, aveva lanciato un appello sui social: “Mettetevi una mano sul cuore e ridatecela”. Il messaggio è diventato virale arrivando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Avevano rubato un’automobile dal parcheggio dell’ospedale di Venere di Carbonara (Bari), senza sapere che quella era una macchina attrezzata con carrozzina e pedana per il trasporto disabili, appartenente a una56ennedimultipla. Per questo l’“restituita” con un: “noiun. Scusateci, non sapevamo della vostra patologia. Scusateci ancora”, firmato “i”, era scritto sul foglietto lasciato sul sedile.è stata ritrovata dai carabinieri a Valenzano. Dopo il furto la figlia della, Rita Damiani, aveva lanciato un appello sui social: “Mettetevi una mano sule ridatecela”. Il messaggio è diventato virale arrivando ...

