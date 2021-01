Verdellino | “Da sei mesi non mi raccolgono l’umido | chi deve rimborsami?”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 gennaio 2021) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una cittadina diche denuncia una situazione particolare. Da seinon le ritiranosotto casa. Ha chiamato in Comune, alla società Aprica e si è rivolta anche a Federconsumatori senza trovare un esito al cattivo servizio e al suo quesito: “Chi mi rimborsa ciò che ho pagato?”. Egregio direttore, vorrei esporle un mio caso personale per il quale ho chiesto aiuto agli assessori competenti di, comune dove abito, senza tuttavia riceverne una soluzione. Saltuariamente, negli ultimi sei, non mi è stato ritiratodepositato regolarmente come da calendario. Per risolvere il disguido, ho contattato io personalmente Aprica, la società incaricata a svolgere tale compito, con email, pec e telefonate. Il disservizio ...