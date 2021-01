Una fuga di monossido ha ucciso cinque anziani in una casa di cura a Lanuvio (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - Tragedia questa mattina alla casa di cura Villa dei Diamanti in via di Monte Giove Nuovo, a Lanuvio. Un addetto appena arrivato nella struttura ha trovato tutti i presenti (12, di cui due operatori sanitari e 10 ospiti) privi di sensi. cinque persone, tutti ospiti, sono morte per cause in via di accertamento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e a personale sanitario del 118, i carabinieri della stazione di Lanuvio e i colleghi della Compagnia di Velletri. Al momento, si ipotizza la fuga di monossido di carbonio. Villa Diamanti "non è un Covid Center né una struttura di carattere sanitario, ma si tratta di una casa di riposo per anziani su cui erano in corso le indagini epidemiologiche da parte del Dipartimento di ... Leggi su agi (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - Tragedia questa mattina alladiVilla dei Diamanti in via di Monte Giove Nuovo, a. Un addetto appena arrivato nella struttura ha trovato tutti i presenti (12, di cui due operatori sanitari e 10 ospiti) privi di sensi.persone, tutti ospiti, sono morte per cause in via di accertamento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e a personale sanitario del 118, i carabinieri della stazione die i colleghi della Compagnia di Velletri. Al momento, si ipotizza ladidi carbonio. Villa Diamanti "non è un Covid Center né una struttura di carattere sanitario, ma si tratta di unadi riposo persu cui erano in corso le indagini epidemiologiche da parte del Dipartimento di ...

