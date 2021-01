Serie A | vincono Sampdoria e Bologna Pari fra Torino e Spezia Classifica e risultati

infoitsport : Serie B, i risultati al 45°: vincono Monza, Pisa e Pordenone. Alle 16 in campo Reggina-Lecce - infoitsport : Serie B, i risultati: vincono Cittadella, Pisa e Pordenone. Pari tra Monza e Cosenza - BrunoOrso1 : @gi_piero64 @EdoardoMecca1 L'educazione è rubare sistematicamente, comprare un esame all'università di Perugia, and… - SvSport1 : Calcio, Serie D. Negli anticipi vincono Chieri, Fossano e Sestri Levante, reti bianche nel derby tra Bra e Saluzzo… - sportface2016 : #Pallanuoto #SerieA1 maschile 2020/2021, i risultati della quinta giornata: vincono #Ortigia, #Quinto e #Savona,… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie vincono

QUOTIDIANO.NET

Ultima giornata di andata del campionato di serie C. Al "Rocchi" la Viterbese aspetta il Teramo. Laziali mai vincenti in casa.Finisce 2-1 a Marassi Sampdoria-Udinese. Bianconeri in vantaggio con De Paul, poi Candreva su rigore e Torregrossa firmano la rimonta blucerchiata ...